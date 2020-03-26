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Cammu Keşmir'de 65 yaşında bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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O BÖLGEDE KORONADAN İLK ÖLÜM!

'ın bölgesinde yeni tip (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin temasta bulunduğu 4 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.

Yetkililer, 'de 65 yaşındaki bir kişinin nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun bölgede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olduğunu söyledi.

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin temasta bulunduğu 4 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.

3 BİN KİŞİ GÖZERİM ALTINDA

Yetkililer, bölgede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 11'e yükseldiğini, en az 3 bin kişinin de gözlem altında olduğunu kaydetti.

VAKA SAYISI 470 OLDU

Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.

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