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Sivas'ta yasağa uymayıp dışarı çıkan 93 yaşındaki adamı fidanlıktan polis kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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YER: SİVAS! YASAĞA UYMAYINCA...

Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. ’ta yasağa uymayıp evinden çıkan ancak yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis ekipleri kurtardı.

Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan Halil Beşiktepe, sokağındaki çeşmeden su doldurmak için sabah evinden dışarı çıktı. Beşiktepe, yolunu kaybederek yanlışlıkla Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlık bahçesine girdi.

Sivas'ta yasağa uymayıp dışarı çıkan 93 yaşındaki adamı fidanlıktan polis kurtardı SİVAS'TA YASAĞA UYMAYIP DIŞARI ÇIKAN 93 YAŞINDAKİ ADAMI FİDANLIKTAN POLİS KURTARDI

POLİSİ ARADILAR

Tel örgülerle çevrili bahçeden çıkamayan Beşiktepe, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Fidanlıkta mahsur kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar, polisi aradı.

ARAÇLA İÇERİ GİRDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, kilitli olan yakındaki fidanlığın servis kapısını açamadı. Yaşlı adamdan olduğu yerde beklemesini isteyen ekipler, fidanlığın nizamiye kapısından araçla içeri girdi.

EVİNE KADAR GÖTÜRÜLDÜ

Kendilerini bekleyen Bekiştepe'yi araca alan ekipler evine kadar götürdü. Beşiktepe, kendisini kurtaran polislere dua ederek, teşekkür etti.

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