Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 25 Mart Çarşamba
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yazıklar olsun bizlere!
- Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
- N95 maskesini kimler kullanmalı?
- 81 ilde minarelerden dualar yükseldi!
- İletişim Başkanlığı son durumu paylaştı
- Başkan Erdoğan ulusa seslendi
- Sağlık çalışanlarından koronavirüse karşı #EvdeKal çağrısı
- "Türkiye'ye seslenmek istiyorum" dedi çağrı yaptı
- Başkan Erdoğan G20 zirvesine katılacak
- Haftanin'den acı haber! 2 asker şehit
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?