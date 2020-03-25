Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 25 Mart Çarşamba

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.