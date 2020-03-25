25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 25 Mart Çarşamba

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN KOCA KORONAVİRÜSTE BİLANÇOYU AÇIKLADI

Son dakika haberi... , koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. , koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

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