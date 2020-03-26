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Düzce’de 'Karantinadan kaçtılar' ihbarı ortalığı karıştırdı! Polis yolda önlerini kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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ORTALIĞI KARIŞTIRAN İHBAR! KARANTİNADAN KAÇTILAR

’de, ’dan gelen ve yapılan kontrollerin ardından 14 gün karantinada kalması için evine gönderilen şahıs, ’a doğru yola çıkınca sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. 2 kişi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araçları durdurularak yakalandı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan bu kişilerin, Düzce'de hastanede yapılan kontrollerinin ardından evlerine gönderildi.

'dan önceki gün TIR ile 'ye giriş yapan , yapılan kontrolünün ardından 14 gün karantinada kalması için evine gönderildi. Serkan Subaşı, kullandığı TIR ile yola çıktı.

POLİSİ ARADILAR

Serkan Subaşı dün gece sağlık ocağından kendisini arayan görevliye evde değil, yolda olduğunu ve henüz eve gidemediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ocağındaki görevliler, polise ihbarda bulundu.

Düzce’de 'Karantinadan kaçtılar' ihbarı ortalığı karıştırdı! Polis yolda önlerini kesti DÜZCE’DE 'KARANTİNADAN KAÇTILAR' İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI! POLİS YOLDA ÖNLERİNİ KESTİ

DÜZCE'DE DURDURDU

Polis, Serkan Subaşı'nın yakalanması için çalışma başlattı. TIR'ı 'ye bırakan Serkan Subaşı, 'tan kendisini almaya gelen arkadaşıyla yola çıktı. Polis, iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobili, Düzce'de durdurdu.

EVLERİNE GÖNDERDİ

Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke, ambulansla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Subaşı ve Tekke, evlerine gönderildi.

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