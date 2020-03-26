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Corona virüs (koronavirüs) kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 472 bin 76'ya yükselirken; 114 bin 870 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 387 kişi yaşamını yitirirken; 48 bin 955 kişide koronavirüs tespit edildi.471 bin 500'den fazla kişiye bulaşan corona virüsü nedeniyle İtalya ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geride bıraktı. İşte milyarlarca kişinin evine hapsolmasına ve hayatın durmasına neden olan virüse dair son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 10:47
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Corona virüs koronavirüs kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

Tüm dünyada birinci gündem maddesi olan ve milyarlarca insanı evine kilitleyen corona virüsü nedeniyle Birleşik Krallık'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 466'ya yükseldi. Ülkedeki vaka saysı ise 9 bin 600'ü geçti.

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Corona virüs koronavirüs kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 422'den 466'ya yükseldi. Vaka sayısı da 9 bin 600'ün üzerine çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 135'e çıktı.

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Corona virüs koronavirüs kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

Bu arada 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'la olan haftalık görüşmesini telefon üzerinden gerçekleştirdi.

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Corona virüs koronavirüs kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

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Corona virüs koronavirüs kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

Pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti.