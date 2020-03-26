Corona virüs (koronavirüs) kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 472 bin 76'ya yükselirken; 114 bin 870 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 387 kişi yaşamını yitirirken; 48 bin 955 kişide koronavirüs tespit edildi.471 bin 500'den fazla kişiye bulaşan corona virüsü nedeniyle İtalya ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geride bıraktı. İşte milyarlarca kişinin evine hapsolmasına ve hayatın durmasına neden olan virüse dair son dakika gelişmeleri...