26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'den İstanbul'a geldi! Koronavirüse karşı 44 koli medikal destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
ÇİN'DEN İSTANBUL'A GELDİ! TAM 44 KOLİ...

Coronavirüs salgını nedeniyle 'den 'a 44 koli medikal destek verildi. uçağıyla gelen koliler 'ne teslim edildi.

Halk Cumhuriyeti, 44 koli maske, izole elbise ve medikal malzemeyi 'ye gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan uçağı dün akşam saatlerinde Bişkek'ten 'a ulaştı.

TESLİM EDİLDİ

'na inen uçaktan alınan 44 koli malzeme, 'ne teslim edildi.

44 KOLİLİK DESTEK

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" ifadelerini kullanıldı.

Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Jens Stoltenberg arasında kritik koronavirüs görüşmesi SON DAKİKA: BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İLE JENS STOLTENBERG ARASINDA KRİTİK "KORONAVİRÜS" GÖRÜŞMESİ
İtalyan ve İrlandalı koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı: Şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok |Video İTALYAN VE İRLANDALI KORONAVİRÜS HASTALARI DÜNYAYA HAYKIRDI: ŞİMDİ AĞLAMANIN HİÇBİR FAYDASI YOK |VİDEO
İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 655 kişi öldü İSPANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE SON 24 SAATTE 655 KİŞİ ÖLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA