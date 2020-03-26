Çin'den İstanbul'a geldi! Koronavirüse karşı 44 koli medikal destek
Coronavirüs salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi. Türk Hava Yolları Kargo uçağıyla gelen koliler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti, 44 koli maske, izole elbise ve medikal malzemeyi Türkiye'ye gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yolları Kargo uçağı dün akşam saatlerinde Bişkek'ten İstanbul'a ulaştı.
TESLİM EDİLDİ
İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan alınan 44 koli malzeme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
44 KOLİLİK DESTEK
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" ifadelerini kullanıldı.
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