EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
EBA TV Lise ders tekrarları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim sistemine geçti. TRT-EBA TV üzerinden canlı yayın ile ders videoları yayınlanıyor. EBA TV Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf derslerinin tekrarlarına buradan ulaşabilirsiniz. EBA TV Lise ders tekrarları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
EBA TV Lise ders tekrarları nasıl izlenir? Türkiye'de milyonlarca öğrenci corona virüsü nedeniyle 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim sürecine geçti. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitim süreci 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alıyorlar. Dersleri kaçıran ya da tekrarını izleyerek pekiştirmek isteyen öğrenciler için tekrar videolarını sayfamızda birleştirdik. İşte Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
EBA TV LİSE DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, EBA TV lise ders tekrar saatleri 15.00 - 21.00 olarak belirlendi.
EBA TV Lise ders tekrarları videolarına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki görsele tıklayarak TRT-EBA TV lise ders tekrarları videolarını izleyebilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
TURKSAT UYDU FREKANSI
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : ¾
UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?
SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Semt pazarları yasaklanıyor mu? Bakan Soylu açıkladı
- Semt pazarları kapanacak mı?
- Bakan Soylu 'Affetmeyiz' dedi ve uyardı
- Bakan Soylu: 29 ilde 15 bin 181 kişi...
- Bunu nasıl yaparsınız? Sağlık çalışanlarına saldırı
- Çin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı!
- Sarımsak koronavirüsü engeller mi?
- EBA TV İlkokul ders tekrarları
- ABD basını, Hz. Muhammed'i örnek gösterdi!
- EBA TV Ortaokul ders tekrarları izle
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?