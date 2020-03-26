EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle

EBA TV Lise ders tekrarları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim sistemine geçti. TRT-EBA TV üzerinden canlı yayın ile ders videoları yayınlanıyor. EBA TV Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf derslerinin tekrarlarına buradan ulaşabilirsiniz. EBA TV Lise ders tekrarları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

EBA TV Lise ders tekrarları nasıl izlenir? Türkiye'de milyonlarca öğrenci corona virüsü nedeniyle 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim sürecine geçti. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitim süreci 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alıyorlar. Dersleri kaçıran ya da tekrarını izleyerek pekiştirmek isteyen öğrenciler için tekrar videolarını sayfamızda birleştirdik. İşte Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

EBA TV LİSE DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, EBA TV lise ders tekrar saatleri 15.00 - 21.00 olarak belirlendi.

EBA TV Lise ders tekrarları videolarına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki görsele tıklayarak TRT-EBA TV lise ders tekrarları videolarını izleyebilirsiniz.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT UYDU FREKANSI

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

EBA TV Lise CANLI YAYIN

UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.