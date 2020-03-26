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İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 655 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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Gelen son dakika haberine göre... 'da verilen son bilgilere göre coronavirüs salgını nedeniyle 655 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde koronavirüs 21 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 471 bin 518...

'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e . 'da ise yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2234'E YÜKSELDİ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157 artarak, 2 bin 234'e yükseldi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 800'Ü GEÇTİ

Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte Rusya'da koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 182 kişi daha artarak 840'a yükseldiği belirtildi.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 224 OLDU

'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 41 bin 255 olarak açıklandı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni karşılaşılan koronavirüs vakaları ile birlikte metropolün kritik bir noktaya geldiğini belirterek, vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı. genelindeki ölü sayısı ise 55'e yükseldi.

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