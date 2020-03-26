İstanbul'da evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi

İstanbul Sultangazi’de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde koronavirüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırıldı. Evdeki 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DOKTOR KORONADAN ŞÜPHELENDİ

Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, corona virüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.





TEST YAPILACAK

Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının corona virüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.