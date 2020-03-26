26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.03.2020

İtalyan ve İrlandalı koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı: Şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok |Video

Koronavirüse yakalanan İtalyan ve İrlandalı hastalar dünyaya seslendi. Hastalar yaşadıklarını video ile anlattı. İtalyan atlet Fausto Russo,"Sadece hükümet değil tüm İtalyanlar Kovid-19’u hafife aldık. Şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok" dedi. İrlanda'da tedavi gören koronavirüs hastası Mark ise hastane odasından yaşadıklarını anlatarak, "Ben bugün hayatta olduğum için şükrediyorum. Lütfen hükümetin tüm tavsiyelerine uyun üzerinize düşeni yapın ve evde kalın” dedi.

Koronavirüse yakalanan İtalyan ve İrlandalı hastalar dünyaya seslendi. Hastalar yaşadıklarını video ile anlattı. İtalyan atlet Fausto Russo,"Sadece hükümet değil tüm İtalyanlar Kovid-19'u hafife aldık. Şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok" dedi. İrlanda'da tedavi gören koronavirüs hastası Mark ise hastane odasından yaşadıklarını anlatarak, "Ben bugün hayatta olduğum için şükrediyorum. Lütfen hükümetin tüm tavsiyelerine uyun üzerinize düşeni yapın ve evde kalın" dedi.

AĞLAMANIN HİÇBİR FAYDASI YOK

38 yaşındaki İtalyan atlet Fausto Russo, "Sadece hükümet değil tüm İtalyanlar Kovid-19'u hafife aldık. Aksi halde neden en çok enfekte olan ülke olduğumuzu açıklayamayız. Hatalar yapıldı şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok. Salgını durdurmalıyız ve kısa sürede normal yaşamımıza dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"BU HİS ÇOK ÇİRKİN"

Russo, "38 yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti." dedi. "Nefes alamama hissi çok çirkin" diyen Russo, bu hissi su altında nefes almaya çalışmaya benzetti.

"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

İrlandada koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki Mark ise hastane odasından yaşadıklarını anlattı. Mark, virüsü ciddiye almayanları uyararak, "Koronavirüs ölümcül tehlikeli. Nefes bile alamıyorsunuz. Ben bugün hayatta olduğum için şükrediyorum. Lütfen hükümetin tüm tavsiyelerine uyun üzerinize düşeni yapın ve evde kalın" dedi.

İtalya belediye başkanlarından halka koronavirüs tepkisi videosu! Will Smith değilsiniz! |Video İTALYA BELEDİYE BAŞKANLARINDAN HALKA KORONAVİRÜS TEPKİSİ VİDEOSU! "WİLL SMİTH DEĞİLSİNİZ!" |VİDEO
İtalya neden salgını durduramıyor? İtalyan gazeteci Nico Delvecchioden koronavirüs itirafı: Daha hızlı hareket etmeleri gerekiyordu |Video İTALYA NEDEN SALGINI DURDURAMIYOR? İTALYAN GAZETECİ NİCO DELVECCHİO'DEN KORONAVİRÜS İTİRAFI: DAHA HIZLI HAREKET ETMELERİ GEREKİYORDU |VİDEO
Koronavirüsün merkezi artık İtalya! Yaşananlardan ders almayan İtalyanlar tren istasyonuna akın etti |Video KORONAVİRÜSÜN MERKEZİ ARTIK İTALYA! YAŞANANLARDAN DERS ALMAYAN İTALYANLAR TREN İSTASYONUNA AKIN ETTİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı
Koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı
Rus ordusu İtalya'da!
Rus ordusu İtalya'da!
Avrupa'da papazlar sokağa indi!
Avrupa'da papazlar sokağa indi!
Rus konvoyunda dikkat çeken an!
Rus konvoyunda dikkat çeken an!
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
Fransızlardan virüs ilacıyla ilgili umut veren gelişme
Fransızlardan virüs ilacıyla ilgili umut veren gelişme
Daha Fazla Video Göster