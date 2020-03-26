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İtalyan ve İrlandalı koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı: Şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok |Video
Koronavirüse yakalanan İtalyan ve İrlandalı hastalar dünyaya seslendi. Hastalar yaşadıklarını video ile anlattı. İtalyan atlet Fausto Russo,"Sadece hükümet değil tüm İtalyanlar Kovid-19'u hafife aldık. Şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok" dedi. İrlanda'da tedavi gören koronavirüs hastası Mark ise hastane odasından yaşadıklarını anlatarak, "Ben bugün hayatta olduğum için şükrediyorum. Lütfen hükümetin tüm tavsiyelerine uyun üzerinize düşeni yapın ve evde kalın" dedi.
AĞLAMANIN HİÇBİR FAYDASI YOK
38 yaşındaki İtalyan atlet Fausto Russo, "Sadece hükümet değil tüm İtalyanlar Kovid-19'u hafife aldık. Aksi halde neden en çok enfekte olan ülke olduğumuzu açıklayamayız. Hatalar yapıldı şimdi ağlamanın hiçbir faydası yok. Salgını durdurmalıyız ve kısa sürede normal yaşamımıza dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.
"BU HİS ÇOK ÇİRKİN"
Russo, "38 yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti." dedi. "Nefes alamama hissi çok çirkin" diyen Russo, bu hissi su altında nefes almaya çalışmaya benzetti.
"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
İrlandada koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki Mark ise hastane odasından yaşadıklarını anlattı. Mark, virüsü ciddiye almayanları uyararak, "Koronavirüs ölümcül tehlikeli. Nefes bile alamıyorsunuz. Ben bugün hayatta olduğum için şükrediyorum. Lütfen hükümetin tüm tavsiyelerine uyun üzerinize düşeni yapın ve evde kalın" dedi.
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