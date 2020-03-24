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Son dakika: İstanbul'da operasyon! 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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1 MİLYON ADET SAHTE MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika gelen bilgilere göre; 'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

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