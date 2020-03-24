Son dakika: İstanbul'da operasyon! 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi
Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.
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