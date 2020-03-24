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Son dakika: YÖK Başkanı Saraç'tan flaş açıklama!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... Başkanı , "Hazine ve ’a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı" açıklamasında bulundu.

Başkanı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Saraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı."

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