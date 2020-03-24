Son dakika: YÖK Başkanı Saraç'tan flaş açıklama!
Son dakika haberi... YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı" açıklamasında bulundu.
YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Saraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı."
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı. @BeratAlbayrak @HMBakanligi pic.twitter.com/nxuXFUKNvK— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 24, 2020
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