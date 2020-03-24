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Adana’da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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KOLONYA İÇİN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ!

'nın Ceyhan ilçesinde içen 52 yaşındaki Vasfi M. isimli vatandaş, hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana  Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sarısakal Mahallesi'nde iddiaya göre evinde içen 52 yaşındaki Vasfi M., bir süre sonra fenalaştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Eşinin durumu 112'ye bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vasfi M., kurtarılamadı.

MORGA KALDIRILDI

Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

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