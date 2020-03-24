Adana’da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen 52 yaşındaki Vasfi M. isimli vatandaş, hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sarısakal Mahallesi'nde iddiaya göre evinde kolonya içen 52 yaşındaki Vasfi M., bir süre sonra fenalaştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Eşinin durumu 112'ye bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vasfi M., kurtarılamadı.

MORGA KALDIRILDI

Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.