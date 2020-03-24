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Bakan Koca'dan Çin'den getirilen korona ilaçlarıyla ilgili açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN KORONA İLAÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

, 'den korona için getirilen ilaçlar ile ilgili açıklama yaptı. , "’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde 40 şehre dağıtıldı." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ayrıca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 'den Covid-19 için getirilen ilaçların gece saatlerinde 40 şehre dağıtıldığını açıkladı. , "Yeni ilaçlar, ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacak'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı: Çin'den ilaç getirildi iyileşen vakalarımız var |Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA AÇIKLADI: ÇİN'DEN İLAÇ GETİRİLDİ İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR |VİDEO

AŞI AÇIKLAMASI

, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." dedi.

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İLACIN ETKİSİ GÖZLEMLENECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında Covid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

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8 SAATTE DAĞITILDI

'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.

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YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRENLERE VERİLECEK

Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacak.

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Sağlık Bakanı Koca: Özel ilaç Çin'den geldi SAĞLIK BAKANI KOCA: ÖZEL İLAÇ ÇİN'DEN GELDİ

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