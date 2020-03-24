Bakan Koca'dan Çin'den getirilen korona ilaçlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den korona için getirilen ilaçlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ayrıca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den Covid-19 için getirilen ilaçların gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacak'' dedi.
AŞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." dedi.
İLACIN ETKİSİ GÖZLEMLENECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında Covid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.
8 SAATTE DAĞITILDI
Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRENLERE VERİLECEK
Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kızı için öyle bir hediye hazırladı ki... Herkesi kendine hayran bıraktı!
- Edepsizler! Yaşlı adamı virüs bahanesiyle durdurup bakın ne yaptılar
- 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi
- "Acil Panik Butonu"nu devreye girdi
- Kazmaları arabaya sapladılar! Sahibi şoke oldu...
- İngiltere'de virüsü yenen Türk konuştu
- Tarladan balık topladılar
- Sosyal medya provokatörlerine soruşturma
- Kolonya için şahıs hayatını kaybetti!
- Paradaki gizli tehlike! Banknotlardaki virüs ve bakterilerden nasıl korunuruz?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
- Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?