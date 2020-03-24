Son dakika: Bakan Koca'dan 32 bin yeni personel müjdesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MADDİ KOŞULLARINI daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. BİR ÖNEMLİ GELİŞME DAHA: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz." dedi.
detaylar gelecek...
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