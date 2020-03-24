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Son dakika: Bakan Koca'dan 32 bin yeni personel müjdesi

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN 32 BİN YENİ PERSONEL MÜJDESİ

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin , "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MADDİ KOŞULLARINI daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. BİR ÖNEMLİ GELİŞME DAHA: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz." dedi.

detaylar gelecek...

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