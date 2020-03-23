Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.



Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek" ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...