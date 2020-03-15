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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni açıklama

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA KORONAVİRÜS VAKALARIYLA İLGİLİ SON RAKAMI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, ''Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir."'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." ifadelerini kullandı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

VAKA SAYISI 18
Bakan Koca, daha sonra attığı tweet ile vaka sayısını netleştirdi. Koca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." dedi.

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