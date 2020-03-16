Düzce'de babasının kaçırmaya çalıştığı 5 yaşındaki kızın sonucu negatif çıktı
Almanya’dan 12 gün önce Düzce’ye gelen ve akşam saatlerinde yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvuran, detaylı tetkikler için gözetim altına alınma kararı verilen ancak hastaneden babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.’nin koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Ş.F.'ye yapılan yeni tip COVİD-19 testi sonucunun negatif çıktığı, Koronavirüs olmadığı anlaşıldı.
NEGATİF ÇIKTI
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır.
"14 GÜN KURALI…"
Tüm vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uymaları hususunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.
İLDE TANI KONULMUŞ HASTA YOKTUR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yayınlamış olduğu rehbere göre ilimizde Valiliğimiz koordinesinde tüm çalışmalar planlanmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat görevlerinin başında, halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarına devam etmektedirler. İlimizde korona virüsü tanısı konulmuş hasta bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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