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Düzce'de babasının kaçırmaya çalıştığı 5 yaşındaki kızın sonucu negatif çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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BABASI KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞTI! TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

’dan 12 gün önce ’ye gelen ve akşam saatlerinde yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvuran, detaylı tetkikler için gözetim altına alınma kararı verilen ancak hastaneden babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.’nin koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Ş.F.'ye yapılan yeni tip COVİD-19 testi sonucunun negatif çıktığı, Koronavirüs olmadığı anlaşıldı.

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NEGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "12 gün önce 'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır.

"14 GÜN KURALI…"

Tüm vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uymaları hususunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

İLDE TANI KONULMUŞ HASTA YOKTUR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yayınlamış olduğu rehbere göre ilimizde Valiliğimiz koordinesinde tüm çalışmalar planlanmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat görevlerinin başında, halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarına devam etmektedirler. İlimizde virüsü tanısı konulmuş hasta bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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