Trump'tan koronavirüs aşısını geliştiren bilim adamlarına para teklifi iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD’ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürüldü.
Welt am Sonntag gazetesinin, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Trump'ın, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Bunun için virüs aşısı üzerinde çalışan Alman bilim insanlarına çok büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülen Trump'ın, CureVac'in geliştirmesi muhtemel aşının münhasır haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği savunuldu.
BAKANLIĞIN CUREVAC İLE DİYALOG KURDUĞU İDDİASI
Almanya ile ABD arasında çekişme yaşandığı belirtilen haberde, Alman hükümetinin CureVac'in ülkeden ayrılmaması için mali teşvikler sunmaya çalıştığı öne sürüldü.
Haberde, Almanya Sağlık Bakanlığından bir yetkili, hükümetin, virüse karşı aşının Almanya ve Avrupa'da geliştirilmesini sağlamakla çok yakından ilgilendiğini savunarak, bu yüzden bakanlığın CureVac ile yoğun diyalog içinde bulunduğunu iddia etti.
ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ
CureVac şirketinden yapılan açıklamada ise "satın alınma iddiaları" reddedildi.
Açıklamada, şirketin birçok kuruluş ve küresel otoriteyle temasta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"CureVac, dünyadaki insanları korumak için mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz ve şirketimizi veya teknolojimizi satın alma teklifleri hakkındaki iddiaları reddediyoruz." Şirketin, ABD'nin Boston kentinde laboratuvarı da bulunuyor.
ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLDİ
CureVac, 11 Mart'ta üst yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti. Şirketten, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, bir önceki üst yönetici Daniel Menichella'nın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri ele almak için Beyaz Saray'a davet edildiği belirtilmişti.
Menichella'nın, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ilgili yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.
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