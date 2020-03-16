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Kırıkkale'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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'de, saat 06.30 sıralarında Kırıkkale- karayolunun 55'inci kilometresinde yolcu otobüsüne çarpan minibüsün sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı.

yönüne giden (43) yönetimindeki 19 TY 151 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile karşı yöne geçerek, 'den 'ya giden Lüks Gümüşhane Turizm'e ait Nizamettin Çimen yönetimindeki 29 AK 445 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Osman Benli öldü, yanında bulunan kardeşi ise (34) ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Benli, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüsteki 35 yolcu ise, başka bir otobüsle kaza yerinden gönderildi.

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