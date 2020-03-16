Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Osman Benli (43) idaresindeki 19 TY 151 plakalı minibüs, Samsun istikametine gittiği sırada Kırıkkale-Samsun kara yolunun 55. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Gümüşhane'den Ankara'ya giden Nizamettin Çimen'in kullandığı Lüks Gümüşhane Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen minibüsün sürücüsü Benli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Halil Benli de (34) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüste bulunan 35 yolcu ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.