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Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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O ÜLKEDE KORONADAN İLK ÖLÜM!

Sudan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği ve hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşa yapılan testin pozitif çıktığı ve dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ve Dünya Sağlık Örgütünün uyarılarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

SEYAHAT YASAĞI...

Hükümet, virüse karşı alınan önlemler kapsamında 'a açılan Eşkit ve Erkın kara hudut kapıları ile Halfa en-Nehri deniz hudut kapısının kapatıldığını ve Mısır, , , , , , ve vatandaşlarına getirdiğini açıklamıştı.

KITADAKİ YAKLAŞIK 170 VİRÜS VAKASININ 4'Ü ÖLÜMLE SONUÇLANDI

kıtasında Sudan'la birlikte Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, , Mısır, Cezayir, , Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki yaklaşık 170 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

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