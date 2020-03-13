Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Sudan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği ve hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşa yapılan testin pozitif çıktığı ve dün hayatını kaybettiği belirtildi.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün uyarılarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.
SEYAHAT YASAĞI...
Hükümet, virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır'a açılan Eşkit ve Erkın kara hudut kapıları ile Halfa en-Nehri deniz hudut kapısının kapatıldığını ve Mısır, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirdiğini açıklamıştı.
KITADAKİ YAKLAŞIK 170 VİRÜS VAKASININ 4'Ü ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Afrika kıtasında Sudan'la birlikte Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki yaklaşık 170 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.
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