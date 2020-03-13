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Son dakika: İstanbul'da korona trafiği!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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İSTANBUL'DA KORONA TRAFİĞİ!

'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de ertelenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Öte yandan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 10 azaldı.

'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

TOPLU ULAŞIM KULLANIMI YÜZDE 10 AZALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azalırken özel aracıyla trafiğe çıkanların sayısı arttı.

Koronavirüs salgını sebebiyle pazartesi gününden sonraki 3 günde toplu ulaşım kullanım rakamlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi kullanırken, koronavirüs vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti. Bu rakam 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295 kişiye düştü. Toplamda son 3 günde İstanbulluların toplu taşıma oranı yüzde 10 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında İstanbullulara, acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar se

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