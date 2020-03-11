Sakarya’da umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı
Sakarya’da, umreden dönen ve sabah saatlerinde öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
HASTA, KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINDI
Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE, NEREDEN ÇIKTI? SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Virüsün kalbinde sıcak gelişme!
- Yargıtay Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
- Koronavirüste en çok risk taşıyan yaş grubu hangisi?
- Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün tedavisi ne?
- Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!
- DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişi tutuklandı
- İki yüzlü insanın hikayesi kan donduruyor!
- Bakanlıktan koronavirüs paylaşımı
- Camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi