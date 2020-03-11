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Sakarya’da umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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’da, umreden dönen ve sabah saatlerinde öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

HASTA, KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINDI

Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, şüphesiyle tedaviye alındı.

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