Koronavirüsün doğum yeri Çin’in Hubey eyaletinde seyahat serbestisi başladı
4 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve büyük paniğe yol açan koronavirüsle ilgili Çin’den iyi bir haber geldi. Yeni tip koronavirüsün doğum yeri Hubey eyaletinde seyahat serbestisi başladı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralıkta ortaya çıkıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bin 458 olarak güncellenirken, "Worldometer" internet sitesi, salgın nedeniyle toplam 4 bin 27 kişinin öldüğünü bildirdi.
KARANTİNA BİTTİ
Günlük vaka sayısının azaldığı merkez üssü Hubey'de yaşayanların seyahat edebilmesi için harekete geçildi. Bu haber, salgının merkezinde karantinanın bittiği şeklinde yorumlandı. Hubey yönetiminin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yeni sağlık kanunu çıkartılarak insanların cep telefonlarıyla gözlemleneceği bir sistemle seyahat edebilmelerine izin verilecek. Fakat bu izin, seyahatlerin eyalet içinde olması kaydıyla geçerli. Başta 11 milyon kişinin yaşadığı Vuhan olmak üzere, Hubey'deki kentler hakkında 23 Ocak'ta tecrit kararı alınmıştı. Ülkede havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin salgının yavaşlamasında büyük bir etken olduğu belirtildi.
GENELKURMAY BAŞKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Öte yandan İran'da son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişi öldü, toplam can kaybı 291'e yükseldi. Polonya Genelkurmay Başkanı da koronavirüse yakalandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile binlerce sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli adasında ilk vaka görüldü. Yunanistan'da eğitime 14 gün ara verildi. Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı.
MERKEL'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Almanya Başbakanı Angela Merkel salgına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşabilir" dedi.
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