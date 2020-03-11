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Son dakika: Endonezya'da bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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ENDONEZYA'DA KORONAVİRÜSE BAĞLI İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son olarak da 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart'ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs paylaşımı! 14 gün kuralı... SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI! 14 GÜN KURALI...
Son dakika: Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsün tedavisi ne? SON DAKİKA: KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜSÜN TEDAVİSİ NE?

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