Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı
Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı. Sahte doktor ve eczacı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı. Gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay önce Mirzaçelebi Mahallesi'nde gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkarmış zanlıları gözaltına alarak kaçak hastaneyi kapatmış içindeki malzemelere de el koymuştu.
TESPİT EDİLDİ
Polis bu mahalleye çok yakın olan Sucuzade Mahallesi'nde de bu kez kaçak tıp merkezi kurulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe başladı. Yapılan takipte kaçak tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.
NELER ELE GEÇİRİLDİ
Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı. Polis yaptığı baskında sahte doktor ve eczacı olduğu önü sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı. Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaçak tıp merkezini kapatıldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler.
Operasyondan görüntüler:
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