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ABD koronavirüs konferansı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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'nin  şehrinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen ve cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan "Coronavirüs (Koronavirüs) etkisinde ticaret"  konferansı salgın riski nedeniyle iptal edildi. ABD'de hızla yayılan virüs sebebiyle birçok etkinlik peşi sıra iptal ediliyor.

Her yıl düzenlenen otomobil fuarı da iptal edilen etkinlikler arasında yerini almış durumda. genelinde corona virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyona yakın insanın yer alması beklenen 50 'den fazla büyük şirketin etkinliği iptal edildi.

NEW YORK'TA SALGININ ÇIKIŞ NOKTASINA ASKERİ BİRLİK GÖNDERİLECEK

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri bölgesine gönderileceğini belirtti.

, yaptığı açıklamada, New Rochelle bölgesindeki salgının ciddiyetine atıfta bulunarak, "Bu dramatik bir durum, ancak ülkede virüsün tespit edildiği en yoğun kümelenme bu bölgede ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

"İÇİN ÖZEL BİR HALK SAĞLIĞI STRATEJİSİNE İHTİYACIMIZ VAR"

New Rochelle'in New York'ta salgının yayılmasında özel bir konumu olduğuna değinen Vali Cuomo, "Rakamlar hızla artıyor, New Rochelle için özel bir halk sağlığı stratejisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cuomo, bölgedeki bir havranın salgınla mücadele için merkez olarak kullanılacağını kaydederek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini belirtti.

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