11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: TCDD'den flaş koronavirüs kararı! Seferler durduruldu

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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TCDD'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

Son dakika haberi... Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil corona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil 'korona virüs' nedeniyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine 11 Mart tarihinden itibaren geçici olarak ara verildiğini açıkladı. Türkiye ile İran'ın başkenti Tahran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce korona virüs nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

TRENLER DEZENFEKTE EDİLİYOR
Yapılan açıklamada, yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray'da 430 bin ve Başkentray'da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin sefer sonlarında günlük temizliklerinin hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan korona virüs sebebiyle trenlerde rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte yapıldığı da bildirildi. Kurumsal olarak alınan tedbirlerin haricinde bireysel çabaların da önemli olduğu belirtilen açıklamada, yolcu ve personelin el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilinçlendirildiği kaydedildi.

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