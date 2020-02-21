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CHP neden çark etti? Sebebi ortaya çıktı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
CHP NEDEN ÇARK ETTİ? SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI...

'un 2009'da askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini getiren siyasileri 'nün siyasi ayağı olarak suçlamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. 2009’da darbeci askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan yasayı ’nin ilk başta destekleyip 5 gün sonra karşı çıkmasının arkasında askerlerin tehdidinin olduğu öne sürüldü.

Genelkurmay eski başkanı orgeneral 'un bir özel televizyon kanalında, 2009'da askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini getiren siyasileri 'nün siyasi ayağı olarak suçlamasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasayı ilk önce 'nin desteklediği ortaya çıktı. Yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde saat 00.50'de Meclis'te kabul edilmesinin ardından aynı gün saat 11.00'de ikisi general, ikisi albay 4 askerin Meclis'te Grubu'na gelerek tasarıyı hazırlayan dönemin AK Parti Mustafa Elitaş'ı tehdit ettiğinin ortaya çıkması, gözleri dönemin CHP Genel Başkanı 'ın yasayı önce desteklemesi, sonrasında ise karşı çıkmasının ardında 'tehdit' olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Elitaş aHaber'de katıldığı televizyon programında "Bizi uyarmaya çalışanlar Sayın Deniz Baykal'ı da farklı şekilde uyarmış olabilirler" demişti.

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DENİZ BAYKAL GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ
Bu sözler o süreçte yaşananları akıllara getirdi. Deniz Baykal, 23 Haziran 2009 tarihinde 12 Eylül darbesinin ardından Anayasa'ya konulan geçici 15. maddenin değiştirilmesini istedi, 24 Haziran 2009 tarihinde ise "İktidarın darbeyle hesaplaşmak gibi bir niyeti varsa ve önünde hangi engel bulunuyorsa, o engelin aşılması için yardımcı olacağımızı söylüyorum. Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı da o dönem başbakan olarak Baykal'ın teklifine destek verdi. AK Parti ve CHP'nin grup başkanvekilleri buluştu. CHP, darbecilerin yargılanması için somut bir adım atarak, AK Parti'ye Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması teklifini götürdü. AK Parti ve CHP uzlaşmaya vardı. Ancak Deniz Baykal, 5 gün sonra görüşünü değiştirdi ve 28 Haziran 2009 tarihinde "Parlamentoda gece yarısı darbesi" yapıldığını iddia etti. CHP; 13 Temmuz 2009 tarihinde yasanın iptali için Başkanlığı'na sundu. Anayasa Mahkemesi, 21 Ocak 2010 askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptal etti.

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KANUN GEÇTİ, BAYKAL'IN KASETİ ÇIKTI
AK Parti, 6 Mayıs 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi ve askerlerin sivil yargıda yargılanmasına yönelik kanun teklifini sundu. Geçici 15'inci maddenin kaldırılması 337 oyla kabul edildi. Aynı gece; darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanmasını ilk defa gündeme getiren, yasa çıktıktan sonra "Bu gece yarısı darbesi" diyen ve görüş değiştiren Deniz Baykal'ın kasedi çıktı ve ardından CHP genel başkanlığına geldi. Yasanın geçmesinin ardından Baykal'ın da tehdit edilmiş olabileceği ileri sürülüyor.

CHP'Lİ HAKKI SUHA OKAY DA SAVUNMUŞTU
27 HAZİRAN 2009: Askeri personelin "darbe girişimlerinin" sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin yasal düzenlemeyi siyasiler savunmuştu. AK Parti ile uzlaşan CHP'nin Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, "Mevcut uygulamada bir tane sivil sanık varsa sivil mahkemede yargılanıyorlar. Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin uygulanmasıyla da bu mümkün... Ergenekon davasını etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Bana göre eğer 5 subay darbe girişiminde bulunuyor ve suçüstü yakalandılarsa sivil mahkemede yargılanmalılar" demişti.

"BAŞKANVEKİLLERİ ANLAŞTI" AÇIKLAMASI
28 HAZİRAN 2009: CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ilgili kanun değişikliği ile ilgili partiler arası yürütülen bir anlaşma olmadığını, ancak daha sonra bu konuda grup başkanvekillerinin anlaştığı yönünde açıklamada bulunmuştu.

KENAN KIRAN / SABAH

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