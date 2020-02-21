Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı | 21 Şubat 2020 hava durumu
21 Şubat 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Şubat 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MANİSA °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde sis ve pus, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanl��urfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
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