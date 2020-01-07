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Son dakiaka: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
SABİHA GÖKÇEN'DE İÇ HAT SEFERLERİ BAŞLADI

son dakika yaşam haberi... Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen 'nda iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

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