07 Ocak 2020, Salı
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Pegasus uçağının pistten çıkması! THY'den açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
THY'DEN FLAŞ SABİHA GÖKÇEN AÇIKLAMASI!

’nda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen Pegasus havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıktı. Yaşanan olaydan sonra bir açıklama geldi.

'nda Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından bir açıklama geldi. açıklamasında, "Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada aracılığıyla öğrenebilirler." denildi.

İşte Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

İPTALLER YAŞANIYOR

Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı! Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı... SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI! PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI...
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağın yolcuları tahliyeyi çekti SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ
Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞINDAN YOLCULAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ

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