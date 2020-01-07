Pegasus uçağının pistten çıkması! THY'den açıklama geldi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen Pegasus havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıktı. Yaşanan olaydan sonra Türk Hava Yollarından bir açıklama geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk Hava Yollarından bir açıklama geldi. THY açıklamasında, "Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler." denildi.
İşte Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama:
"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.
İPTALLER YAŞANIYOR
Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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