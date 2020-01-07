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Antalya sahilde vatandaşları şoke eden görüntü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
SAHİLDE ŞOK GÖRÜNTÜ! KIYIYA VURDU

'da görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Aşırı yağışlar sebebiyle ilçesine bağlı sahilinde nereden geldiği ve neden telef olduğu belli olmayan bir ile bir 'nin kıyıya vurdu.

Aşırı yağışlar sebebiyle ilçesine bağlı sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu.Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı.

KIYIYA VURDULAR

Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir ile bir 'nin kıyıya vurduğu görüldü.

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