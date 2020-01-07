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Bolu’da esrarla yakalanan kadın gülerek tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
BOLU’DA ESRARLA YAKALANAN KADIN GÜLEREK TUTUKLANDI

'da, polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında 3 kilo 894 gram esrarla yakalandı. Çıkardığı mahkemede tutuklanan Eker’in adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkatleri çekildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, yolunda yaptığı yol uygulamasında yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı.

Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan 'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

GÜLEREK GİTTİ

Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

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