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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı! Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberine göre ’na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot “İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı.

Sharjah-İstanbul seferini yapan 'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul 'na saat 09:08'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı: İnişte pistten toprağa çıktık SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI! PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI: İNİŞTE PİSTTEN TOPRAĞA ÇIKTIK
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı |Video SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PİLOTU İLE KULENİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI |VİDEO

Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu. DHA'nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule'ye "İnişte pistten toprağa çıktık" anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...
Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...
Kule:İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?
Pilot:Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...
Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...
Pilot:Teşekkürler...
Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...
Kule:Pas geçin
Kule:Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...
Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?
Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...
Kule:Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...
Yerdeki başka bir uçağın pilotu:Park yerine geri dönüyoruz
Kule:Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞINDAN YOLCULAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ






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