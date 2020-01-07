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Pegasus'a ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
YOLCULAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI!

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 'na ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını gazetecilere anlattı. Yolculardan , "Ailemle birlikteydik. ve çocuğum çok panikledi. Çok korktuk." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan 'a gelen 'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı. Bu uçakla seyahat eden ve 'nın başkenti 'e oradan da 'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı 9 kişilik aile burada gazetecilere açıklamada bulundu.

"ÇOK KORKTUK"

Uçakta bulanan , çok sert bir iniş yaptıklarını söyledi. O anda çok paniklediklerini dile getirin Taylor, "Ailemle birlikteydik. ve çocuğum çok panikledi. Çok korktuk. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz." dedi. Jeferson ise İstanbul'a gelen uçakta uyudukları belirtti.

"ŞİMDİ BİRAZ UÇAKLARDAN KORKUYOR GİBİ HİSSEDİYORUM"

İniş sırasında yağmur yağdığını kaydeden Zareta, "Pilot, havalimanına ulaşmak üzere olduğumuzu söyledi. Pistte indikten sonra rüzgar çok sertti. Uçağı salladı. O anda herkes ne oldu diye birbirine baktı. Sonra baktığımızda rüzgarın sesi vardı. 5 saniye sonra acil durumda olduğumuzda söylediler. Sonra dışarı çıktık. Şimdi biraz uçaklardan korkuyor gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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