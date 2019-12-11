Mert Yağız Köksal'ın öldüğü okulun yetkilileri açığa alındı
Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada okul yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını, kantinin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf ��ğrencisi Mert Yağız Köksal'ın dün vefat etmesiyle ilgili olayın idari açıdan, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen maarif müfettişlerince tüm yönleriyle ve kapsamlı şekilde soruşturulduğu aktarıldı.
Maarif müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019'da, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir."
7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.
Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
- Balıkesir'deki deprem ne anlama geliyor?
- Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar
- İstanbul Ermeni Patriği belli oldu
- Mert'in ölümü Türkiye'yi ağlattı! İşte hayat kurtaracak müdahale
- Balıkesir sallanmaya devam ediyor!
- Türkiye'de sadece bir tane var!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başbuğ: Bu hamle Türkiye’ye oynanan oyunları bozacak
- Kanal İstanbul'un doğru proje olduğu bir kez daha ortaya çıktı
- Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar! "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"
- Son dakika: Dışleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
- Son dakika: Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan flaş yağış uyarısı
- Son dakika: Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı
- Son dakika... Meclis'te tansiyon yükseldi! CHP'li vekiller AK Partili vekillerin üzerine yürüdü |Video
- Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 100. gün! Anne ve babalardan flaş açıklamalar...
- ASELSAN'dan büyük başarı! TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
- Antalya'da büyük heyecan! 1500 yıllık hastane yazıtı bulundu
- Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'nın teleferik sistemi bulundu
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması