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Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
POLİS HEPSİNİ TOPLADI!

'da sabah saatlerinde ve artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollarla 'ye soktuğu tespit edilen uyruklu 3 kişiye operasyon düzenlendi.

'da, ve artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri uyruklu 3 kişi yakalandı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan 'ye getirilen, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç, cinsel içecek ve cinsel içerikli ilaç satışı yapan şahısların yakalanması için harekete geçti.

17 BİN İLACA EL KONULDU

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda biri Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına alırken, aramalar sonucu ele geçirilen 17 bin ilaca da el koydu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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