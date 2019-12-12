Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı

Ankara'da, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç, cinsel içecek ve cinsel içerikli ilaç satışı yapan şahısların yakalanması için harekete geçti.

17 BİN İLACA EL KONULDU

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda biri Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına alırken, aramalar sonucu ele geçirilen 17 bin ilaca da el koydu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.