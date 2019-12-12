Dikkat salgın var! İstanbul'da ilaç tükendi...
Uyuz vakalarında büyük artış olduğunu söyleyen uzmanlar, kaşıntısı bulunanlara dermatoloğa gitmelerini önerdi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu ise uyuz ilacı sıkıntısı yaşandığını belirtti.
Yurt genelinde geçen yıllara göre hastanelere yapılan 'uyuz vakası' başvurularında büyük artış olduğu belirtildi. Hastalığın salgın haline dönüştüğünü kaydeden Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var. Dermatoloji uzmanları bizi arayarak, 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler' diyorlar. Uyuza parazitler yol açıyor. Parazitler deriye bulaştıktan 2-3 hafta sonra şiddetli kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntının en önemli özelliği gece artış göstermesi, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenmesidir" dedi.
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