09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
CEREN'İN KATİLİ CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Son dakika haberine göre Ordu'da, balerin 'i (20) bıçaklayarak öldüren (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin 'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren , tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.

BİLEKLERİNİ KESTİ

'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.



HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un babası da katil çıktı CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ'UN BABASI DA KATİL ÇIKTI

İşte TSK'nın Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç’a koyduğu teşhis! İŞTE TSK'NIN CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ’A KOYDUĞU TEŞHİS!
Ceren Özdemir'in katili hakkında şok detaylar ortaya çıktı CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ HAKKINDA ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Ceren Özdemir'in babasından Başkan Erdoğan'a teşekkür |Video CEREN ÖZDEMİR'İN BABASINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN