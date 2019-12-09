Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Son dakika haberine göre Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.
BİLEKLERİNİ KESTİ
'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adana'da feci kaza! Tüm ekipler alarma geçti
- Joker baskını! Hepsi yakalandı
- Yürek yakan olay! Anne sinir krizleri geçirdi
- Günlerdir aranıyordu! İzmir'de bulundu
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Denizde korku dolu dakikalar! Böyle görüntülendi...
- Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı!
- Define avcılarının hedefindeydi! Artık polis korumasında
- Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Kocaeli'de hamile eşe işkence!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
- Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
- Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede
- Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu
- Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...