Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında şok detaylar ortaya çıktı

KATİL ZANLISI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.