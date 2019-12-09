Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
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