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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 terörist sınır dışı edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA: SINIR DIŞI EDİLDİLER

Son dakika haberine göre , vatandaşı 11 savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 11 vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

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