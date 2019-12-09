Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Son dakika haberine göre Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Hakkari ve Van için kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2, Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Denizde korku dolu dakikalar! Böyle görüntülendi...
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Adana'da feci kaza! Tüm ekipler alarma geçti
- Günlerdir aranıyordu! İzmir'de bulundu
- Ceren Özdemir'in babasından Erdoğan'a teşekkür
- Joker baskını! Hepsi yakalandı
- Define avcılarının hedefindeydi! Artık polis korumasında
- Yürek yakan olay! Anne sinir krizleri geçirdi
- Kocaeli'de hamile eşe işkence!
- Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
- Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede
- Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu
- Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...
- Almanya'da ırkçılık kol geziyor! 11 yaşındaki başörtülü kızı dövdüler...