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Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
METEOROLOJİDEN O İLLER İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Son dakika haberine göre 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Hakkari ve Van için yağışı uyarısında bulundu.

14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2, Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir" denildi.

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