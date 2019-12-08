BİZE ULAŞIN
08.12.2019
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un babası da katil çıktı
Ordu’da 20 yaşındaki Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir’i canice katleden katil zanlısı Özgür Arduç'la ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Caninin babası Hüseyin Arduç'un da yıllar önce cinayet işlediği belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.