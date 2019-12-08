Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un babası da katil çıktı

Ordu’da 20 yaşındaki Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir’i canice katleden katil zanlısı Özgür Arduç'la ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Caninin babası Hüseyin Arduç'un da yıllar önce cinayet işlediği belirlendi.



