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Ceren Özdemir cinayetinde 1 şüpheli yakalandı! İşte zanlının kameraya takılan görüntüsü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi...'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Bir polisi de bıçakla yaralayan ve katil zanlısı olduğu tahmin edilen şahsın görüntüsü kameralara takıldı.

'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin (20) yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ceren, üniversitesinde düzenlenen veda törenin ardından Ordu'da toprağa verildi. Bu arada Ceren'in öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Ceren Özdemir cinayetinde 1 şüpheli yakalandı! İşte zanlının kameraya takılan görüntüsü... CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNDE 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI! İŞTE ZANLININ KAMERAYA TAKILAN GÖRÜNTÜSÜ...

Alınan bilgiye göre, () Müzik ve 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

POLİSİ DE BIÇAKLADI

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TÖREN DÜZENLENDİ

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in (20) cenazesi, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki cemevine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Ceren için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Yılmaz Özdemir taziyeleri kabul ederken, anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'i ise yakınları teskin etti. Ceren'in arkadaşları da törende gözyaşı döktü.

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''BEN SENSİZ NASIL YAŞARIM''

Anne Güfer Özdemir, cenazenin götürülüşü sırasında, "Ben sana gelinlik mi giydirdim kuzum? Niye gidiyorsun oralara doğru? Beni niye götürmüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Beni de al Allah'ım. Ben çocuğumsuz yaşamak istemiyorum" diyerek ağladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ceren Özdemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene, Özdemir'in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.

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