Uludağ'da pazar günü kaybolan dağcıları arayan AKUT ekibi de kayboldu
Uludağ'da pazar günü zirveye tırmanırken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları devam ederken çalışmalara katılmak üzere dün akşam saatlerinde yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu.
Uludağ'da pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.
İRTİBAT KESİLDİ
Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi.
DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı. Kaybolan 4 kişilik AKUT ekibi bulundu. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtardı.
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