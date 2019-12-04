04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Ceren Özdemir cinayeti hakkında flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Ordu'da dün akşam saatlerinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen balerin  cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten emniyet güçleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, üniversite öğrencisi 'in öldürülmesine ilişkin bir kişi yakalandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Çok sayıda iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi.

Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Ceren Özdemir'in cenazesi, bugün üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenecek törenin ardından Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN