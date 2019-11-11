Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Şanlıurfa'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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