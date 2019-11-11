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Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
O İLİMİZDE KORKUTAN DEPREM!

Gelen son dakika bilgisine göre; 'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Afet ve Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü 'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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