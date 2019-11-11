2020 yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar olacak?
Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin ne zaman satışa çıkacağı, şans oyunu tutkunlarının merak ettiği konu oldu. Zenginlik hayallerinin vazgeçilmez adresi Milli Piyango'dan yılbaşı bileti alacak vatandaşlar şimdiden heyecanla araştırmalara başladı. Peki, 2020 yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar olacak? İşte MPİ yılbaşı biletleri ile ilgili merak edilenler...
Milli Piyango yılbaşı biletleri heyecanla bekleniyor. Her yıl milyonlarca kişi hayal ettiği zenginliğe erişmek için yılbaşı biletlerine hücum ediyor. Geride bıraktığımız yıl 70 milyon TL gibi dudak uçuklatan bir ikramiye veren Milli Piyango'nun bu yıl vereceği paranın 80 milyonu aşması bekleniyor. Vatandaşlar ilk biletleri alarak şansını arttırmak istiyor. Yılbaşına kısa bir süre kala biletlerle ilgili arayış giderek artıyor. Peki, 2020 yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
2020 YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
2020 Milli Piyango yılbaşı biletleri henüz satışa çıkmadı. Gözler Milli Piyango Müdürlüğü'ne çevrilmiş durumda. Henüz kurumdan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak biletlerin Kasım ayının son günleri veya Aralık ayının ilk günü satışa çıkması bekleniyor.
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